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MANDADO DE PRISÃO

PM cumpre mandado e prende condenado pelo Tribunal do Júri em Ivaiporã

Mandado de prisão foi cumprido pela PM após condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio e corrupção de menores

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 07:07:20 Editado em 27.06.2026, 07:07:17
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PM cumpre mandado e prende condenado pelo Tribunal do Júri em Ivaiporã
Autor PM cumpriu mandado judicial após condenação no Tribunal do Júri - Foto: PMPR/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão na tarde de quinta-feira (26), na Avenida Itália, no Fórum da Comarca de Ivaiporã. A ação ocorreu para executar uma ordem judicial decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

O mandado de prisão foi expedido após condenação pelos crimes previstos no artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), referente à corrupção de menores.

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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) realizou a prisão sem a necessidade do uso de algemas.

Em seguida, o homem foi conduzido no compartimento de presos da viatura até a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), onde foi registrado o boletim de ocorrência.

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Posteriormente, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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corrupção de menores homicidio ivaipora MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR Tribunal do Juri
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