PM cumpre mandado e prende condenado pelo Tribunal do Júri em Ivaiporã
Mandado de prisão foi cumprido pela PM após condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio e corrupção de menores
A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão na tarde de quinta-feira (26), na Avenida Itália, no Fórum da Comarca de Ivaiporã. A ação ocorreu para executar uma ordem judicial decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.
O mandado de prisão foi expedido após condenação pelos crimes previstos no artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), referente à corrupção de menores.
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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) realizou a prisão sem a necessidade do uso de algemas.
Em seguida, o homem foi conduzido no compartimento de presos da viatura até a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), onde foi registrado o boletim de ocorrência.
Posteriormente, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
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