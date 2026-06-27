PM cumpre mandado e prende condenado pelo Tribunal do Júri em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mandado de prisão foi cumprido pela PM após condenação pelo Tribunal do Júri por homicídio e corrupção de menores

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão na tarde de quinta-feira (26), na Avenida Itália, no Fórum da Comarca de Ivaiporã. A ação ocorreu para executar uma ordem judicial decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

O mandado de prisão foi expedido após condenação pelos crimes previstos no artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), referente à corrupção de menores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Sábado será de chuva e temperatura máxima de 18°C em Ivaiporã

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) realizou a prisão sem a necessidade do uso de algemas.

Em seguida, o homem foi conduzido no compartimento de presos da viatura até a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), onde foi registrado o boletim de ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Posteriormente, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











