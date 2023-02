PM cumpre mandado e apreende armas e munições em Ariranha do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Divulgação

Na tarde de quarta-feira (22), a equipe ROTAM em conjunto com o Serviço de Inteligência (P2) e equipe extrajornada de Ariranha do Ivaí, cumpriram mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de um morador da região de Nova Aliança, em Ariranha do Ivaí.

continua após publicidade .

Foram realizadas buscas na residência localizada em um sítio, no local o denunciado e a esposa foram cientificados e acompanharam as buscas.

- LEIA MAIS; Atirador morto em confronto com a PM é de São Pedro do Ivaí; veja

continua após publicidade .

Foi localizado no quarto do casal sobre o criado mudo, uma arma de fogo do tipo garrucha dois canos, calibre .44, municiada com duas munições intactas e atrás da porta da sala foi encontrada uma espingarda do tipo cartucheira, municiada com um cartucho intacto.

Não foi possível desmuniciá-la, e para não comprometer a segurança, foi efetuado um disparo com a referida arma em local seguro.

Foram localizados e apreendidos:

01 garucha. 44 apreendida;

01 espingarda gauge 32 apreendida;

12 munições cal. 44 intactas;

01 cartucho de espingarda tipo cartucheira;

26 munições cal. 38;

03 munições cal.32;

01 munição cal. 22;01 cartucho de Gauge cal. 12;

02 cartucho de Gauge cal. 32;

01 bornal com equipamentos para carregamento de cartucho (esferas, espoletas e pólvora).



Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e posteriormente encaminhado juntamente com armas e munições apreendidas para 54ª delegacia de polícia civil para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News