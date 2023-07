PM cumpre mandado de prisão por porte ilegal e lesão corporal

Siga o TNOnline no Google News

No final da manhã de domingo (23.07), policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam um homem que possuía mandado de prisão em seu desfavor.

A ordem judicial expedida pela Justiça de Pato Branco foi cumprida na zona rural do município de Arapuã no Vale do Ivaí, por volta das 11h30.

O homem foi abordado na estrada rural do Bem-te-vi. Após abordagem e consulta de documentação através do sistema Sesp/Intranet, foi encontrado um mandado de prisão em desfavor do abordado por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito que colaborou foi encaminhado sem a necessidade de algema para o Departamento de Polícia Penal (Depen) de Ivaiporã para a formalização dos procedimentos.