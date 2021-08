Da Redação

PM cumpre mandado de prisão e prende homem

Um homem de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar de Califórnia na noite de sábado (7), na Rua São Francisco, no centro da cidade.

A polícia foi informada pelo setor de inteligência do 10° Bpm que um homem estava com mandado de prisão em aberto.

A equipe foi até a loja de conveniência do suspeito e em contato com o homem, foi lhe informado sobre o fato e dado o fiel cumprimento ao mandado de prisão pelos crimes de receptação e furto (art 180, art 155 do CP) expedido pela Vara criminal da Comarca de Marilândia do Sul.

Ele foi informado dos seus direitos constitucionais e encaminhado à Delegacia de Marilândia do Sul.