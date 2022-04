PM celebra Dia de Tiradentes com solenidade na 6ª CIPM

Da Redação

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar em Ivaiporã comemorou na manhã desta quinta-feira (21) o Feriado de Tiradentes, patrono da PM e Civil do Brasil.

Como parte das comemorações, houve o canto do Hino Nacional, a leitura da Ordem do Dia expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar, e a entrega de medalhas aos policiais que completaram 10 anos, 20 anos e 30 anos de serviço com conduta exemplar.

Foram homenageados os policiais militares: subtenente Rinaldo Luiz Ferreira; 2º sargento Edson Périco; 3º sargento Claudemir da Silva; cabo Márcio Roberto Pereira; soldados Renan Greinert da Silveira, Luciana Barbosa de Azevedo, Ecliton Altiere Antunes Mazon, Jorge Lincon Guerer e Raíssa Danielle Cabral.

A solenidade foi comandada pelo major Robson Falk Vieira, comandante da 6ª CIPM, também contou com a presença do major Cleber Daverson Luiz dos Santos, comandante da 1º subgrupamento ido Corpo de Bombeiros; vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo Reis; e do presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Ivaiporã (Conseg), Aldinei Passos Andreis.

