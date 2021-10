PM captura suspeitos de furto em distribuidora de bebidas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem e apreendeu um adolescente, na madrugada de quinta-feira (14), suspeitos de arrombamento e furto, em São João do Ivaí. A ação criminosa foi em uma distribuidora de bebidas localizada em frente à Praça da Bíblia.

Logo após o crime, em contato com os proprietários e a equipe de monitoramento, os policiais foram informados que as filmagens das câmeras de segurança mostravam nitidamente as imagens do autor que danificou a porta e entrou na distribuídos subtraindo certa quantidade de bebidas.

Os policiais também foram informados, pela equipe de monitoramento, que naquele momento, dois indivíduos estavam em atitude suspeita nas imediações, e um deles seria o que arrombou a distribuidora.

Os policiais iniciaram o patrulhamento, e logo visualizaram um deles correndo, foi feito acompanhamento e logrado êxito. Sendo abordado um adolescente de 14 anos, já conhecido no meio policial, com vários boletins lavrados.

Dado continuidade as buscas, foi encontrado u outro suspeito nas imediações da Super Creche que também correu ao ver a viatura. Foi realizado buscas, e o homem encontrado escondido dentro de um tobogã em um parque com brinquedos infantis. No local que ele estava escondido os policiais encontram uma garrafa de vinho já aberta e parcialmente consumida.

Os suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí para as providências pertinentes ao caso.