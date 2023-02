PM busca jovem suspeito de embebedar e abusar de menina de 13 anos

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um jovem de 23 anos é procurado pela Polícia Militar (PM), suspeito de ter embebedado e abusado sexualmente de uma menina de 13 anos. O caso ocorreu em Borrazópolis no Vale do Ivaí, a denúncia foi feita, após a adolescente ter ficado desaparecida por quase duas horas depois que saiu da escola.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19 horas, a tia da menina procurou ajuda da PM relatando que a sobrinha tinha saído da escola por volta das 17 horas e até então não tinha sido mais vista.

Quando os policiais se dirigiam para a residência, avistaram uma adolescente com andar cambaleante e forte odor etílico. Logo em seguida, chegou ao local a equipe do Conselho Tutelar acompanhada da avó da menor e outra mulher, que seria mãe de uma amiga da menor.

A adolescente relatou, que após a saída da escola, acompanhada de outras amigas da mesma idade teriam sido abordadas por um rapaz de 23 anos, pessoa conhecida na roda de amigos, e saíram no carro dele, um VW Gol prata, e foram até Cruzmaltina.

Relatou ainda que ficaram no Posto da Rodovia ingerindo bebida alcoólica, que depois foram à cidade de Kaloré, onde também passaram a consumir bebidas alcoólicas, todas oferecidas pelo rapaz.

Diante das informações preliminares, os policiais junto com o Conselho Tutelar foram à casa da outra menor, que é amiga da vítima e estava junta na situação. A amiga não soube explicar como se deu os fatos, estava muito agitada e não deu mais detalhes.

Neste momento, a vítima que estava no carro do Conselho Tutelar chamou a equipe policial e relatou “todas nós estávamos em Kaloré, e o M…, estava enchendo nos de bebida, depois ele levou eu num mato e me agarrou, me beijou a força, e passou a mão nas minhas partes íntimas, eu não queria nada disso”, e começou a chorar e a passar mal. Sendo então levada ao hospital Municipal onde ficou em observação médica.

BUSCAS

Diante do exposto foram iniciadas as buscas. Durante o patrulhamento, o rapaz foi encontrado no carro em frente a sua residência.

Porém ao avistar a viatura, arrancou bruscamente em direção à rua São João, e depois virou sentido Av. José Naline, arrancando novamente em direção a Estrada Laranja Doce, onde foi perdido de vista.

As equipes ainda estão empenhadas em busca do suspeito.

