PM averigua suposta tentativa de roubo em obras do Parque de Exposição

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem de arquivo

Na madrugada de segunda-feira (20), a Polícia Militar (PM) foi acionada via COPOM para a PR-466, onde havia denúncias de que três indivíduos com arma de fogo teriam entrado nas obras de construção do Parque de Exposição de Ivaiporã com intuito de levar caminhões.

continua após publicidade .

Com o apoio das equipes de Arapuã, Jardim Alegre e a viatura 12971 foi feito a varredura no local e não foi localizado nenhum vestígio de invasão.

LEIA MAIS: Defesa Civil recomenda evacuação de casas após incêndio na Cocari

continua após publicidade .

Após a verificação do local e não constatado alterações foi feito contato com o vigilante responsável do local. Ele informou que estava no interior de seu veículo e passou três rapazes e foram sentido onde estavam os caminhões.

Questionado sobre ter visto algum tipo de arma de fogo, ele afirmou que não e também não soube informar as características sobre altura ou cor das roupas dos invasores.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada sobre os procedimentos, e realizado patrulhamento nas proximidades.

Siga o TNOnline no Google News