PM averigua denúncia de que mãe deixou filhos no carro para dançar

A mãe que se encontrava no carro, negou os fatos da denúncia

Na noite de sexta-feira (02-06) a equipe da Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre foi solicitada para dar apoio a equipe do Conselho Tutelar em uma chácara para averiguar denúncia, de que teria duas crianças dentro de um veículo enquanto a mãe estava dançando no evento.

A equipe chegou ao local e encontrou a mãe dentro do carro. As duas crianças, uma de 2 anos e outra de 11 anos, se encontravam no banco de trás.

Questionada, ela negou os fatos da denúncia. As crianças foram entregue aos cuidados do pai, tendo em conta que o pai e a mãe são separados.

As plantonistas do Conselho Tutelar e a equipe policial orientaram a todos sobre os procedimentos a serem realizados.

Diante disso, foi confeccionado o B.O.U que será encaminhado às autoridades competentes.

