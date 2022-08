PM averigua denúncia de adolescente ingerindo bebida alcoólica

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi chamada na noite de sábado (13), por volta das 23h30, para dar apoio ao Conselho Tutelar de Ariranha do Ivaí, para averiguar denúncia de que uma adolescente estaria consumindo bebida alcoólica na companhia de outras pessoas num estabelecimento na localidade de Nova Aliança.

O Conselho Tutelar recebeu um vídeo onde fica claro que a adolescente estava consumindo bebida alcoólica na companhia de outras pessoas.

Os policiais e conselheiros foram até a residência do pai da menina que disse que não era responsável pela menor e que não fazia ideia do paradeiro da adolescente, relatou ainda que “não queria o conselho na porta de sua casa, pois queria dormir”.

No local indicado de início não foi possível localizar a adolescente, porém, após colher informações com populares, os policiais juntamente com as conselheiras retornaram e encontraram a adolescente escondida na casa de seu pai.

A própria adolescente declarou que estava fora de casa desde segunda-feira (08) e que ficou dois dias na casa de sua irmão, que também é menor de idade. No entanto, se recusou a dizer onde passou os demais dias.

Ela também não relatou quem forneceu a bebida ou em que estabelecimento adquiriu. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Ivaiporã.

