PM averigua denuncia de abuso sexual contra menor em São João do Ivaí

Agentes da Polícia Militar foram acionados na tarde de sábado (23) em atendimento a uma suposta situação de abuso sexual cometida contra uma adolescente, em em São João do Ivaí. A Polícia Civil está investigando o caso.

Conforme o boletim de ocorrência, no endereço os policiais militares conversaram com a solicitante, ela disse que é mãe da menor (16 anos) e que no dia anterior (22/09/2023) permitiu que sua filha saísse com uma amiga, que é maior de idade (21 anos) e casada. A filha teria ido com a amiga, o marido da amiga e o irmão da amiga, até um bar onde sua filha ficou embriagada, uma vez que não costuma beber.

A menor por sua vez, afirma não lembrar bem dos fatos ocorridos após certa hora, mas diz lembrar-se de ter sido levada quase desacordada embora, sendo que foi sozinha com o suspeito, o qual teria lhe abusado sexualmente dentro do carro.

A menor passou a noite na casa da amiga e de manhã ao acordar percebeu que estava sem calcinha e que teria sido provavelmente violentada durante a noite na casa da amiga também. Informou ainda a vítima que o suspeito, ao ser indagado sobre o porquê dela estar sem roupa, teria falado “você não se lembra do que a gente fez??” em tom de deboche, sendo que ela foi embora com medo e contou o ocorrido à sua mãe.

A genitora da menor chamou a equipe da polícia militar e ambas narraram o fato, e que além disso estaria a vítima sendo coagida pela família do suspeito a “deixar quieto” o caso, sendo que foram ameaçadas, que se procurasse a PM poderiam “se ferrar” palavras que segundo a mãe da menor, seriam da mãe do suspeito.

Diante do exposto foram ambas levadas ao hospital municipal de São João do Ivaí-PR onde foi feito exame de corpo de delito na menor, e constado pelo médico de plantão que haviam sim sinais de violência sexual, tais quais lacerações, inchaço e vermelhidão.

Diante da situação foi deslocado até a residência onde os fatos teriam ocorrido, porém a casa estava fechada e os vizinhos, os quais são tios do suposto autor afirmaram que a família teria ido passar o dia na beira do rio pescando.

Foram efetuadas diligências nos locais indicados pelos parentes e por outros locais onde possivelmente o autor poderia estar, porém as buscas até o momento restaram infrutíferas.

Foi confeccionado o B.O.U. que foi encaminhado para a Polícia Civil de São João do Ivaí que investiga o caso.

