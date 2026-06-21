PM autua motoristas após recusarem teste do bafômetro em Faxinal e Rosário do Ivaí

A Polícia Militar autuou dois motoristas após eles recusarem o teste do bafômetro durante abordagens realizadas em Rosário do Ivaí e Faxinal, entre a tarde de sábado (20) e a madrugada de domingo (21). As ocorrências foram registradas durante patrulhamentos de rotina e resultaram em medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O primeiro caso ocorreu por volta das 18h, em Rosário do Ivaí. Durante patrulhamento pela avenida principal da cidade, policiais avistaram uma VW Saveiro preta transitando com som em volume elevado e velocidade incompatível com a via.

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Segundo a PM, o motorista não obedeceu imediatamente à ordem de parada, sendo necessário acompanhamento até a abordagem. Durante a fiscalização, ele informou ter consumido bebida alcoólica, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Diante da recusa, os policiais adotaram as medidas administrativas cabíveis. Posteriormente, um condutor habilitado compareceu ao local, realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool e assumiu a retirada do veículo.

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Já em Faxinal, por volta das 4h deste domingo, uma equipe policial abordou um veículo que trafegava em alta velocidade e em zigue-zague pela área central da cidade.

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De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais visíveis de alteração e também recusou o teste do bafômetro. Com isso, foi lavrado o auto de infração previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

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Como não havia outro condutor habilitado e em condições de dirigir, o veículo foi removido ao pátio para os procedimentos administrativos. As notificações de trânsito foram confeccionadas e as duas ocorrências registradas pela Polícia Militar.