Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

PM autua motoristas após recusarem teste do bafômetro em Faxinal e Rosário do Ivaí

Abordagens ocorreram entre sábado e domingo; um dos veículos foi recolhido ao pátio por falta de motorista habilitado

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 11:12:11 Editado em 21.06.2026, 11:12:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PM autua motoristas após recusarem teste do bafômetro em Faxinal e Rosário do Ivaí
Autor As ocorrências foram registradas durante patrulhamentos de rotina - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar autuou dois motoristas após eles recusarem o teste do bafômetro durante abordagens realizadas em Rosário do Ivaí e Faxinal, entre a tarde de sábado (20) e a madrugada de domingo (21). As ocorrências foram registradas durante patrulhamentos de rotina e resultaram em medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O primeiro caso ocorreu por volta das 18h, em Rosário do Ivaí. Durante patrulhamento pela avenida principal da cidade, policiais avistaram uma VW Saveiro preta transitando com som em volume elevado e velocidade incompatível com a via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher suspeita de tráfico é presa com 250 gramas de cocaína em Borrazópolis

Segundo a PM, o motorista não obedeceu imediatamente à ordem de parada, sendo necessário acompanhamento até a abordagem. Durante a fiscalização, ele informou ter consumido bebida alcoólica, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Diante da recusa, os policiais adotaram as medidas administrativas cabíveis. Posteriormente, um condutor habilitado compareceu ao local, realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool e assumiu a retirada do veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já em Faxinal, por volta das 4h deste domingo, uma equipe policial abordou um veículo que trafegava em alta velocidade e em zigue-zague pela área central da cidade.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais visíveis de alteração e também recusou o teste do bafômetro. Com isso, foi lavrado o auto de infração previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como não havia outro condutor habilitado e em condições de dirigir, o veículo foi removido ao pátio para os procedimentos administrativos. As notificações de trânsito foram confeccionadas e as duas ocorrências registradas pela Polícia Militar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abordagem policial direção sob efeito de álcool Faxinal notificações de trânsito recusa ao bafômetro Rosário do Ivai teste do bafômetro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV