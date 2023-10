PM autua cinco motos por infração de trânsito no Vale do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) autuaram, na segunda-feira (23), cinco motocicletas por infração de trânsito em Ivaiporã, Grandes Rios e São João do Ivaí. Das cinco motos, quatro foram apreendidas.

Em Ivaiporã, foi autuada e apreendida na Av. Brasil uma Honda/NX-4 Falcon, com escape em descarga livre “escapamento produzindo barulho extremamente alto” e luz de led.

Na Av. das Flores em Grandes Rios, foi apreendida uma Honda CG Titan que estava sendo conduzida por um homem sem carteira de habilitação. Também foi constatado que o veículo estava com licença vencida e a escapamento irregular.

Em São João do Ivaí, foram autuadas duas motos: na Rua Sebastião Bartolomeu, uma moto Honda CG 125, cujo condutor não estava habilitado, sem pendências administrativas. O dono do veículo apresentou um condutor habilitado, e a moto foi liberada no local.

Na Rua João Ribeiro, os policiais autuaram e apreenderam uma moto Honda CG 150 Titan. O condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação ou PPD, sendo a motocicleta removida ao Destacamento de Polícia, por licença pendente.

Em todos os casos, os condutores, após receberem as notificações, foram liberados no local.

