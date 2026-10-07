PM atende três ocorrências de violência e desentendimento familiar em menos de 1h em Ivaiporã

A Polícia Militar de Ivaiporã registrou uma madrugada movimentada nesta quarta-feira (7), com o atendimento a três ocorrências envolvendo violência doméstica e desentendimentos em um intervalo de apenas uma hora.

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O caso mais grave ocorreu por volta da 1h40, na Rua Chopim, no Jardim Itaipu, onde uma mulher foi agredida pelo próprio companheiro. Segundo o relato à polícia, durante uma discussão dentro da residência do casal, o homem agarrou e apertou o pescoço da vítima, que precisou reagir com empurrões e arranhões para se desvencilhar. Ao decidir deixar o imóvel com a filha do casal, a mulher tentou ser impedida pelo agressor. Ele chegou a pegar a criança no colo no momento em que a vítima ligava para o 190, mas acabou devolvendo a bebê e fugiu do local levando outra filha, fruto de um relacionamento apenas dele. A PM prestou atendimento à mulher e a orientou sobre as medidas legais cabíveis.

Pouco tempo depois, à 1h55, os policiais foram deslocados para a Rua Paulista, na Vila João XXIII, após uma adolescente acionar a corporação com medo de que o convivente de sua mãe, que chegou em casa embriagado, a agredisse. No local, a mulher minimizou a situação, informando que houve apenas uma discussão e que não desejava representar criminalmente contra o companheiro. A pedido dela, a polícia interveio para que o homem não passasse a noite na residência. Ele concordou com a exigência e deixou o imóvel sob a supervisão da equipe policial.

Antes desses dois episódios confirmados, à 1 hora da manhã, a PM já havia sido mobilizada para a mesma região da Vila João XXIII. Uma denúncia anônima relatava que um homem estaria agredindo uma mulher em via pública, também na Rua Paulista. As equipes realizaram buscas e patrulhamentos em todo o endereço e nas proximidades, mas nenhum suspeito ou vítima foi localizado, não sendo possível constatar a veracidade da ligação.