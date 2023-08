PM atende ocorrência de suposta extorsão em Ivaiporã

Na tarde de quarta-feira (16), a Polícia Militar (PM) foi chamada para a Av. Brasil, em Ivaiporã, em atendimento a uma suposta extorsão.

Chegando ao local foi realizado o contato com a solicitante, que passou a relatar que sua filha menor de idade abriu a porta do veículo, que estava estacionado e acabou batendo com a lateral esquerda do veículo estacionado a sua direita.

Em razão disso, o suposto proprietário saiu de seu veículo dizendo que houve um pequeno dano e que ela deveria arcar. Ela informou ainda que possuía apenas a quantia de R$ 100,00, o indivíduo pegou o dinheiro e saiu do local. A solicitante não soube informar quem era o homem, bem como marca do veículo e placa.

A PM conseguiu visualizar o ocorrido pelo sistema de câmeras de uma loja em frente ao local, entretanto, apenas foi possível visualizar que se tratava de um veículo Gol, branco sendo o indivíduo de alta estatura.

