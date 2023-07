PM atende ocorrência de disparo de arma de fogo em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de domingo (09.07) para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Ivaiporã. A situação ocorreu por volta das 21h30 na Vila Nova Porã.

De acordo com o relatório policial, no local em contato com frequentadores do bar, relataram que estavam jogando sinuca quando ouviram os disparos, e que em seguida o autor entrou em um GM/Vectra branco saindo em disparada tomando rumo ignorado.

Como ninguém quis relatar o que realmente houve e o motivo do ocorrido, de posse de informações do autor a equipe saiu em patrulhamento e foi até a residência.

Em contato com a irmã do suspeito, ela relatou que ele teria saído de casa por volta das 19 horas e não teria retornado a casa.

Logo em seguida, a guarnição encontrou o veículo abandonado com as portas abertas no meio da rua Arapongas próximo ao Centro da Juventude. O automóvel foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM.

