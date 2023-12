PM atende ocorrência de ameaça com faca em Jardim Alegre

Na sexta-feira (22), por volta de 12h30, a equipe de serviço do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim Alegre foi chamada para uma situação na Rua Santa Helena. As informações indicavam uma briga entre duas pessoas, envolvendo ameaças com uma faca.

continua após publicidade

No local, o solicitante relatou que tinha desavenças com o autor, que pouco antes havia descido do carro portando uma faca. Ele riscou o asfalto e partiu para cima do solicitante. Na tentativa de se proteger, o solicitante acabou se cortando na mão direita. Na sequência, o agressor se evadiu do local.

- LEIA MAIS: Disparos de arma de fogo assustam moradores de sítio em Lidianópolis

continua após publicidade

A equipe policial realizou buscas e encontrou o suspeito no quintal da casa onde mora. Após realizarem busca pessoal, os policiais não encontraram nada ilícito com o suspeito.

Ao ser questionado sobre o fato, o suspeito negou e deu uma versão contrária ao relato do solicitante, dizendo que havia sido ele ameaçado, o que o levou a sair do local e retornar para casa.

Diante dos fatos e pela vontade do solicitante de representar contra o suspeito, a equipe deu voz de prisão. Ambos os envolvidos foram conduzidos à 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã para os procedimentos legais.

A ação policial contou com o apoio da equipe do destacamento de Lidianópolis.

Siga o TNOnline no Google News