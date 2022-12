PM atende menina de 10 anos vítima de assédio, em Lidianópolis

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) em apoio ao Conselho Tutelar atendeu na noite de sexta-feira (23), uma criança de 10 anos que foi vítima de assédio sexual, na Praça de Lidianópolis.

Por volta das 22h40, a guarnição foi acionada através do COPOM a comparecer na Praça de Lidianópolis, onde conforme a equipe do Conselho Tutelar, uma menor havia sido assediada por um homem.

No local em contato com os conselheiros, bem como a vítima, menor 10 anos, e sua mãe, a menina passou a relatar que estava brincando próximo aos brinquedos infláveis com demais amigos, quando um homem de boné preto, camiseta cinza, calça branca e botina, pegou em sua mão e a chamou de linda.

O autor ainda pediu que a menina lhe desse um beijo; que segundo a menor, após a sua negativa quanto ao pedido, ela tentou se desvencilhar do aperto de mão, porém o homem a segurou pelas costas no intuito de agarrá-la.

Após alguns de seus amigos visualizarem o que estava acontecendo, o indivíduo que segundo a menor estava acompanhado de uma mulher, se evadiu do local tomando rumo ignorado.

De posse das informações e características do suspeito, a equipe policial realizou diligências pelas proximidades do local no intuito de localizar o autor, porém sem sucesso.

As partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis e liberadas no local. Posteriormente foi confeccionado o BOU para providências.

