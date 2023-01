PM atende enfermeira que foi atacada com barra de ferro em UBS

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima contou que as agressoras desferiram alguns golpes, causando lesão na cabeça

Uma enfermeira que estava de plantão em um posto de saúde de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, foi atacada por duas mulheres na tarde desta quarta-feira, 18, em seu local de trabalho. As mulheres usaram uma barra de ferro e um frasco de pimenta para cometer as agressões.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) compareceu até a instituição de saúde onde duas mulheres teriam invadido o local, e com um pedaço de ferro e um frasco de pimenta, agrediram e ameaçaram uma enfermeira que trabalha ali.

- LEIA MAIS: Mulher agredida pelo companheiro chama a PM e acaba presa; entenda

continua após publicidade .

A vítima contou que as agressoras desferiram alguns golpes, causando lesão na cabeça e alguns arranhões nos braços. Ainda segundo a enfermeira, as agressões acabaram somente após algumas pessoas intervirem, e em seguida, as agressoras fugiram.

A vítima contou à polícia que conhece uma das agressoras e revelou que essa mulher que a agrediu, teria pego algumas mensagens enviadas por ela ao celular do marido. A outra agressora ela disse não saber quem é.

A polícia chegou a ir até o endereço da agressora, informado pela vítima, mas ela não foi encontrada.

Siga o TNOnline no Google News