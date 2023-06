PM atende duas denúncias de agressão por arma branca em Ivaiporã

As ocorrências foram registradas na Av. Brasil e na Vila Nova Porã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de domingo (11) a Polícia Militar (PM) foi acionada em atendimento a duas ocorrências de vítimas feridas por arma branca em Ivaiporã.

continua após publicidade

Por volta das 20h40, o solicitante relatava que na Rua Durvalina Dias de Jesus na Vila Nova Porã, onde estaria ocorrendo uma briga em um bar.

- LEIA MAIS: Criminosos invadem empresas e furtam ferramentas no Vale do Ivaí

continua após publicidade

No local, não foi confirmado as vias de fato. No entanto, alguns populares confirmaram que a briga foi entre dois homens e que um deles levou um golpe de facão na orelha, mas já havia sido levado por familiares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na UPA, os policiais fizeram contato com a vítima, que negou envolvimento em briga, e disse que o ferimento em sua orelha foi um acidente de trabalho enquanto usava uma serra circular.

Outra situação foi por volta das 19 horas, a equipe foi acionada via Copom para dar apoio ao Samu na Av. Brasil, onde um cidadão teria sido vítima de arma branca.

continua após publicidade

No local o Samu já estava dando atendimento ao homem, que estava com sintomas de embriaguez e não sabia informar o que teria acontecido.

Ele foi encaminhado até a UPA, porém sem ferimento por arma branca, apenas com algumas escoriações no rosto.

Siga o TNOnline no Google News