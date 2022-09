PM atende denúncia de injúria no sindicato dos servidores de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi chamada na manhã de terça-feira (6) para atender uma situação de injúria no Sindicato dos Servidores Municipais, localizado na Av. São Paulo, 920.

continua após publicidade .

Outros boletins relatam a mesma situação sendo eles o B.O.U 2022/820866 e 2022/909091.

Diante da situação em que o autor e vítima se encontravam no local ambos encaminhados para a 6ª CIPM de Ivaiporã para lavratura do termo circunstanciado.

continua após publicidade .

A confusão entre o ex-presidente Leonil Garcia e atual presidente do sindicato dos servidores David Narciso Correia Stipp, teve início no dia 9 de agosto, quando o atual presidente do sindicato registrou boletim contra o ex-presidente.

Na época foi relatado que o antigo presidente chegou transtornado mexendo nas gavetas, querendo dinheiro referente a um aluguel, bem como, ameaçando o atual presidente. Quando os policiais chegaram ao local, o ex-presidente havia saído e não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News