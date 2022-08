PM atende denúncia de ameaça com arma de fogo, em Jardim Alegre

Da Redação

A equipe de serviço do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim Alegre, atendeu na tarde de sábado (13), uma denúncia de ameaça com arma de fogo no Conjunto Nove Casas.

No local foi feito contato com o solicitante, ele relatou que um indivíduo foi até sua residência juntamente com outros dois cobrar uma dívida de dois botijões de gás. O autor juntamente com seus amigos teria tentado agredi-lo fisicamente. Disse ainda que diante da iminente agressão se apoderou de um pedaço de ripa para se defender.

Ainda segundo a vítima, o autor de imediato indicou para um dos seus amigos pegar uma arma de fogo, sendo apresentado uma pistola preta e apontando contra ele. Momento em que sua esposa entrou na frente, impedindo que atirassem. Na sequência eles se evadiram do local em um Corsa.

De posse da informação, os policiais fizeram buscas e encontraram o veículo entrando no portão de uma residência na Rua das Rosas. Sendo então procedido a abordagem e busca pessoal em quatro homens e nada de ilícito foi localizado.

Questionado o suspeito sobre a arma de fogo conforme mencionou a vítima, ele negou os fatos. Inclusive autorizou a equipe realizar buscas pela residência, e com o apoio das equipes RPA Ivaiporã e ROTAM, nada de ilícito foi encontrado.

Diante da manifestação da vítima em representar contra os autores, os envolvidos foram encaminhados até o DPM de Jardim Alegre para lavratura do termo circunstanciado.

