PM atende caso de idosa acamada em situação de negligência no Vale

Policiais militares foram acionados na noite desta sexta-feira, 04, em Novo Itacolomi, na região do Vale do Ivaí, para atender a um caso de uma idosa acamada que estava sendo negligenciada. A solicitante, uma prima da idosa, contou aos policiais que a idosa passava as noites sozinha e trancada em casa por decisão da filha, que mora fora do Brasil.

De acordo com o boletim de ocorrências, com a chegada da equipe policial ao local, a prima da idosa passou a relatar que a senhora havia sofrido recentemente um AVC e que estaria acamada, porém, durante o dia uma pessoa estava sendo paga para cuidar da vítima, contudo, após as 20h, a cuidadora encerrava seu turno de serviço e a partir daí a senhora ficava trancada dentro de casa, sem que houvesse alguém para acompanhá-la.

Os policiais constataram que a porta estava fechada e ouviram um gemido que vinha do interior da residência. A solicitante conseguiu localizar a chave que a cuidadora deixava escondida no quintal, sendo assim, a equipe entrou na residência e constatou que as informações repassadas eram verdadeiras.

A senhora que se identificou como sendo prima da vítima, disse que a filha da idosa contratou alguém para acompanhar a mãe durante o dia e proibiu que outras pessoas pudessem visitar e até mesmo acompanhar a vítima no período noturno, e que ela que é prima, deveria manter-se longe da residência.

Verificando a situação de vulnerabilidade da idosa e considerando que a prima se prontificou a ficar acompanhando a senhora nos períodos noturnos, ainda que contrarie a vontade da filha da vítima, que “além de estar morando fora do país, nos EUA não providenciou cuidados necessários para sua mãe”, segundo a polícia.

