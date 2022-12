PM atende briga de casal após festa de confraternização, na região

Da Redação

Imagem ilustrativa

Após confraternização de fim de ano, um casal se desentendeu e entrou em vias de fato na Rua João Simão, em São João do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 22 horas, após denúncia anônima.

Em patrulhamento pelo local, os policiais encontraram um homem e uma mulher, ambos apresentando diversos ferimentos, discutindo próximos a um matagal.

Realizada a abordagem, foi então perguntado à mulher o que teria acontecido. Ela relatou aos policiais que teria ido a uma confraternização no local de trabalho dele. E na saída teriam tido um desentendimento, relativo a uma discussão anterior.

A mulher estava de moto, e o rapaz então pediu uma carona até a casa, porém no final do trajeto ele teria pedido para parar pois queria urinar.

Quando parou, o autor teria ficado agressivo, tomou a chave da moto e pegou o celular dela e falou que não a deixaria sair dali, também a impedindo de sair a pé.

A mulher relatou ainda que o rapaz a teria jogado ao chão e dado um golpe de capacete contra as costelas dela. Ela então teria reagido dando socos e arremessado uma pedra que atingiu a cabeça dele.

Diante do fato relatado, foi devolvido o celular a mulher e dada voz de prisão ao autor. Ambos envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as medidas cabíveis ao caso.

