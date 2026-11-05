PM apura denúncia de ameaça com faca na venda de abacaxis em Califórnia
Homens que trabalhavam no centro foram alvos de relato anônimo, mas ferramentas serviam só para oferecer provas da fruta aos clientes
Uma denúncia anônima sobre supostos vendedores intimidando pedestres levou a Polícia Militar ao centro da cidade de Califórnia, no norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (4). Ao averiguar a situação, no entanto, a equipe constatou que não havia crime e as facas relatadas no chamado eram usadas apenas para oferecer degustação da mercadoria.
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O caso foi registrado na Avenida Ponta Grossa. Segundo as informações iniciais repassadas à polícia, comerciantes estariam na rua abordando os moradores de forma agressiva para forçar a compra dos produtos. No endereço indicado, os policiais encontraram dois homens trabalhando na carroceria de uma caminhonete prata, que estava carregada.
Durante a abordagem, a equipe rapidamente esclareceu o mal-entendido. Ficou comprovado que a dupla utilizava os objetos cortantes exclusivamente para descascar e fatiar o alimento, oferecendo amostras para quem passava pela calçada, justificando assim o uso das ferramentas em via pública.
Como a denúncia foi feita sem identificação e nenhuma pessoa se apresentou aos policiais para confirmar que foi forçada a comprar algo, a suspeita de intimidação foi totalmente descartada. Os trabalhadores receberam orientações da equipe, que não constatou nenhuma irregularidade. O caso foi apenas documentado para formalizar o atendimento da corporação.