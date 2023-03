PM apreende veículo com débitos vencidos desde 2010, no Vale do Ivaí

Da Redação

Na tarde de quinta-feira (9), a equipe de serviço do destacamento da Polícia Militar de Grandes Rios, aprendeu um Fiat Punto que trafegava em situação irregular.

O veículo foi abordado na Rua Osvaldo Ignácio de Almeida. Em consulta ao sistema foi constatado que o carro possuía débitos junto ao Detran desde o ano de 2010.

O automóvel foi recolhido ao pátio do destacamento. O motorista estava com a CNH em situação regular e foi liberado no local.



