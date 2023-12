PM apreende três motos e uma bicicleta motorizada no Vale do Ivaí

No sábado (30) a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) intensificou a fiscalização no trânsito em Ivaiporã e Jardim Alegre, que resultou na apreensão de três motocicletas e uma bicicleta motorizada.

Por volta das 17 horas, na Rua Dorvalina Dias de Jesus, no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã a Equipe Motos apreendeu uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, flagrada com escape em descarga livre, lâmpada de led e retrovisores rebatíveis. O condutor foi liberado no local.

Mais tarde, às 18h40, na Avenida Paraná em Jardim Alegre, a equipe local deparou-se com uma motocicleta BMW S1000RR transitando em velocidade incompatível com a via. A moto já havia sido denunciada por alta velocidade em Ivaiporã. O motociclista realizou o teste do bafômetro que registrou valor de 0,22mg/L. Sem condutor habilitado, a motocicleta foi removida pelo guincho.

Na Avenida Aparício Cardoso Bitencourt em Ivaiporã, às 19 horas, a Equipe Motos encontrou um adolescente de 17 anos conduzindo uma bicicleta motorizada. Com o apoio da equipe RPA, a bicicleta foi encaminhada para o pátio da 6ª CIPM, e o adolescente foi liberado no local.

Por fim, às 19h40, na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara, em Ivaiporã, outra motocicleta foi apreendida. Uma Honda CG 125 Fan com escape em descarga livre, sem filtro e lâmpada de led. A moto foi encaminhada para o pátio da corporação, enquanto o condutor foi liberado no local.

