PM apreende som automotivo por perturbação do sossego

Policiais do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Cruzmaltina apreenderam um som automotivo na cidade. O fato aconteceu na noite de quarta-feira, 27.

A equipe policial em patrulhamento, pela Rua Alexandrino Bomfim, avistou um Fiat/Punto branco, com placas de Faxinal trafegando pela via marginal com som excessivamente alto, quando estacionou o carro na rotatória, ao lado do chafariz, onde desceram várias pessoas.

O motorista então abriu o porta-malas e aumentou ainda mais o som, momento em que ele e seus amigos começaram a dançar e gritar, sendo o som e gritos ouvidos pelo menos a uma distância de 100 metros do local.

Abordado, o condutor de 27 anos, tentou ludibriar a equipe e assim que pedido que apresentasse documentos pessoais e do veículo, ele pegou o telefone e começou a ligar para pessoas a fim de que estas convencessem a equipe a liberá-lo.

Mesmo advertido, ainda pegou o telefone, ligou para uma pessoa que disse ser um sargento da PM e tentou passar o telefone para a equipe de serviço, dizendo que esta pessoa queria falar com os policiais.

Orientado novamente este desligou o telefone e apresentou os documentos, onde foi constatado que o veículo apresenta débitos junto ao DETRAN.

Diante dos fatos o condutor foi encaminhado juntamente com o veículo e o som para o DPM de Cruzmaltina, onde foi confeccionado TCIP por perturbação da tranquilidade.

O condutor foi então liberado no local, o som e veículo apreendidos e encaminhados até o DPM de Borrazópolis, para as notificações e providências cabíveis quanto aos fatos.