PM apreende som após denúncia de perturbação do sossego em Ivaiporã

Na noite de sábado (30), por volta das 21h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Cornélio Procópio, no centro de Ivaiporã, para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego.

continua após publicidade

Ao chegarem ao endereço, os policiais tentaram contatar os responsáveis pelo som, mas não conseguiram devido ao volume alto. Foi necessário entrar na residência.

- LEIA MAIS: Ciclista encara desafio e pedala por 24h sem parar em Jardim Alegre

continua após publicidade

Os policiais então conversaram com uma senhora, que assumiu ser a responsável pelo som. Diante do desejo do solicitante em representar, a senhora e o solicitante foram encaminhados para a sede da 6ª CIPM para a confecção do termo circunstanciado. O aparelho de som e dois alto-falantes foram apreendidos.

Ainda segundo o boletim de ocorrência da PM, a filha da senhora decidiu acompanhar a mãe. No trajeto, ambas ameaçaram o solicitante, dizendo que ele iria se ver com elas e que isso não iria ficar assim.

Siga o TNOnline no Google News