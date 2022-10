PM apreende simulacros e prende homem por embriaguez ao volante

Da Redação

A abordagem aconteceu na Rua Santa Catarina, dentro do carro foi encontrado três simulacros

Na madrugada deste domingo (16), por volta das duas horas, policiais militares da 6ª CIPM receberam denúncias de que havia um veículo GM Tracker, onde um dos ocupantes estaria armado de pistola, e ameaçando pessoas na rua na área central de Ivaiporã.

Os policiais em diligência encontraram o veículo na Rua Santa Catarina, onde foi realizada a abordagem, o motorista e os dois passageiros estavam em visível estado de embriaguez.

Dentro do carro foram encontrados três simulacros de pistola (um sem a ponta laranja podendo ser confundida com uma arma de fogo e duas faltando peças) e um rádio comunicador. As possíveis vítimas das ameaças, porém, não foram localizadas nas imediações.

Embriaguez ao volante

Ainda durante a busca veicular foi encontrada diversas garrafas e latas de bebidas. O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Sendo então, lavrado o termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora e dada voz de prisão.

Ele foi encaminhado a 6ªcipm para lavratura de documentação pertinente e posteriormente encaminhado a 54ª Delegacia de Polícia Civil, para providências de polícia judiciária.

