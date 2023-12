PM apreende simulacro após menor ser ameaçado de morte em Ivaiporã

A Polícia Militar de Ivaiporã apreendeu um simulacro de arma de fogo na noite de terça-feira (5). A ação foi motivada por uma denúncia de ameaça de morte contra um adolescente de 16 anos, na Rua Sete de Setembro.

De acordo com a PM, a mãe do menor informou aos policiais que o filho estava no açougue quando um rapaz de 18 anos passou em uma motocicleta e mostrou uma arma de fogo para o adolescente, dizendo que iria mata-lo caso continuasse a mexer com a irmã dele.

A equipe policial foi ao local e abordou o autor, que confirmou a versão da denunciante. Ele relatou que o adolescente é ex-namorado de sua irmã e que eles haviam discutido juntamente com seu outro irmão. Para proteger seus irmãos, ele buscou um simulacro de arma de fogo e mostrou para o menor e falou para ele não ameaçar mais seus irmãos.

Em revista pessoal não foi localizado o simulacro, que, segundo o autor, já havia deixado escondido em sua casa. Ele então foi até sua residência e mostrou onde havia deixado guardado o simulacro.

O simulacro foi apreendido e ambas as partes foram conduzidas à delegacia e confeccionado o Termo Circunstanciado.

