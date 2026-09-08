PM apreende quatro veículos após denúncias recebidas pelo 190 em Ivaiporã
Polícia Militar recebeu denúncias de arrancadas bruscas e derrapagens perto de um posto de combustíveis na noite de segunda-feira (7)
A Polícia Militar apreendeu quatro veículos após denúncias de manobras perigosas na noite de segunda-feira (7), no acesso secundário (Celso Fumio Makita), em Ivaiporã. A PM foi acionada após relatos de riscos no local.
Segundo a polícia, moradores denunciaram veículos fazendo arrancadas bruscas e derrapagens perto de um posto de combustíveis.
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A equipe localizou os veículos no pátio do estabelecimento e abordou os condutores. Nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Durante a fiscalização, porém, os policiais constataram irregularidades de trânsito.
Um GM Monza tinha condutor sem CNH e, segundo a PM, fazia manobras perigosas. Um VW Gol também era conduzido por uma pessoa sem habilitação.
Um VW Parati apresentava irregularidades no licenciamento. Já um VW Golf era conduzido por um adolescente sem CNH.
Os quatro veículos foram apreendidos e levados ao pátio da Polícia Militar. Os policiais também registraram os respectivos autos de infração.
Os condutores maiores de idade foram identificados, orientados e liberados. O adolescente foi entregue ao pai, que também recebeu orientações.
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