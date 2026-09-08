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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

PM apreende quatro veículos após denúncias recebidas pelo 190 em Ivaiporã

Polícia Militar recebeu denúncias de arrancadas bruscas e derrapagens perto de um posto de combustíveis na noite de segunda-feira (7)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PM apreende quatro veículos após denúncias recebidas pelo 190 em Ivaiporã
Autor A PM foi acionada após relatos de manobras perigosas - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar apreendeu quatro veículos após denúncias de manobras perigosas na noite de segunda-feira (7), no acesso secundário (Celso Fumio Makita), em Ivaiporã. A PM foi acionada após relatos de riscos no local.

Segundo a polícia, moradores denunciaram veículos fazendo arrancadas bruscas e derrapagens perto de um posto de combustíveis.

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A equipe localizou os veículos no pátio do estabelecimento e abordou os condutores. Nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Durante a fiscalização, porém, os policiais constataram irregularidades de trânsito.

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Um GM Monza tinha condutor sem CNH e, segundo a PM, fazia manobras perigosas. Um VW Gol também era conduzido por uma pessoa sem habilitação.

Um VW Parati apresentava irregularidades no licenciamento. Já um VW Golf era conduzido por um adolescente sem CNH.

Os quatro veículos foram apreendidos e levados ao pátio da Polícia Militar. Os policiais também registraram os respectivos autos de infração.

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Os condutores maiores de idade foram identificados, orientados e liberados. O adolescente foi entregue ao pai, que também recebeu orientações.

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apreensão de veículos denúncias de moradores irregularidades de trânsito ivaipora manobras perigosas POLICIA MILITAR
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