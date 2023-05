PM apreende quase 4 kg de maconha e prende 3 pessoas em Califórnia

Siga o TNOnline no Google News

Dois homens, de 64 anos e 40 anos, e uma mulher, de 42, foram presos por tráfico de drogas em Califórnia, norte do Paraná. Quase quatro quilos de maconha e cocaína foram apreendidos após operação da Polícia Militar (PM), na manhã desta sexta-feira (26).

A PM cumpriu seis mandados de busca e apreensão no município. No total foram apreendidos 3,8 kg de maconha, além de 83 gramas de cocaína, embalagens, quatro pássaros silvestres, balança de precisão, dinheiro e celulares.

A operação foi deflagrada após análises e diligências realizadas pela Agência Local de Inteligência do 10º BPM (ALI), sobre locais onde possivelmente ocorreria o tráfico de drogas. As ordens de cumprimento foram expedidas pelo Poder Judiciário. Equipes RPA, ROTAM, ROCAM, CANIL e ALI do 10º BPM participaram da ação.

Os presos foram levados para a delegacia de Marilândia do Sul.

