PM apreende pés de maconha e prende casal, em São João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma equipe da ROTAM da 6ª CIPM apreendeu 12 pés de maconha em uma casa na Rua João Francisco Quirino, em São João do Ivaí, na quinta-feira (15).

continua após publicidade .

Segundo a corporação, a equipe ROTAM durante patrulhamento avistou um VW Gol trafegando com o farol apagado.

- LEIA MAIS: Dupla invade casa e amarra vítima durante assalto no Vale do Ivaí

continua após publicidade .

Realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor que não possuía carteira de habilitação. No entanto, com a passageira foi encontrado um invólucro de maconha, pronto para a venda, pesando 10,68 gramas.

Indagados, eles relataram que eram conviventes, e utilizavam maconha. e que em sua residência possuíam mais alguns invólucros da droga, bem como alguns pés de maconha.

Os policiais foram à residência e os próprios detidos indicaram onde ficava a plantação de maconha e os demais invólucros da droga.

continua após publicidade .

No total foram encontrados invólucros e um tablete de maconha pesando 160,72 gramas, guardados no congelador e 12 pés de maconha plantados em 11 vasos plásticos e uma balança de precisão.

Ainda segundo a PM, já havia denúncias anônimas, informando que eles realizavam tráfico de drogas através do sistema "delivery".

A transação ocorria através de aplicativos de mensagens, pagamento via pix, e posteriormente entregavam a substância ilícita em um local previamente combinado com o comprador.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, o casal e o carro foram encaminhados a Delegacia de Polícia de São João Ivaí. A viatura RPA de São João do Ivaí prestou apoio na condução dos presos.

Siga o TNOnline no Google News