PM apreende motocicletas com escapamentos adulterados

Duas motocicletas com escapamentos adulterados foram apreendidas na cidade de Godoy Moreira na noite de sábado (21). As apreensões aconteceram após denúncias anônimas de duas motocicletas praticando manobras perigosas, (empinando e executando arrancadas bruscas) em via pública ao redor da Praça da Igreja Matriz.

Foi informado ainda, aos policiais militares que ambas motocicletas seriam da marca Honda, uma verde e outra vermelha. A equipe ao se aproximar do local avistou os veículos, sendo que seus condutores estacionaram, deixaram os capacetes no guidão e saíram rapidamente se misturando a uma aglomeração de pessoas, o que impossibilitou abordagem pessoal.

Foi constatado que a moto CG 125 Titan KS verde e a CG 125 Titan vermelha, estavam com escapamentos adulterados, e lacre de placa violados, além de terem débitos junto ao Detran. Os veículos foram recolhidos ao pátio e feitas notificações administrativas pertinentes às citadas irregularidades.