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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

PM apreende motocicleta irregular após direção perigosa em São João do Ivaí

Condutor sem CNH foi abordado pela PM, na noite de domingo (3), após denúncias de direção perigosa e som alto.

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 10:50:25 Editado em 04.05.2026, 10:50:20
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PM apreende motocicleta irregular após direção perigosa em São João do Ivaí
Autor Motocicleta foi apreendida pela PM após denúncias de direção perigosa - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta irregular em São João do Ivaí na noite de domingo (3), após denúncias de manobras perigosas e som alto no Centro de Eventos, na Rua Osmário Coutinho de Castro, no Centro da cidade. O condutor, que não possuía CNH, foi abordado depois de tentar fugir ao perceber a chegada da viatura.

Segundo a PM, populares informaram que havia motociclistas e carros de som no local, causando perturbação e realizando infrações de trânsito. Entre as denúncias, uma motocicleta estaria fazendo manobras perigosas, como trafegar sobre uma roda.

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Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma VW Saveiro com som audível e três motocicletas. No entanto, uma Honda CG 150 Fan saiu em alta velocidade pelo lado oposto do espaço ao notar a presença policial, o que levou a equipe a iniciar um breve acompanhamento.

Logo depois, o motociclista acatou a ordem de abordagem com sinais sonoros e luminosos. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas a PM constatou que a moto estava sem retrovisores, com luz de LED irregular e escapamento tipo “Bacelar”, produzindo ruído extremamente alto.

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Além das irregularidades no veículo, os sistemas policiais apontaram que o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi orientado sobre os procedimentos e liberado no local, enquanto a motocicleta foi apreendida e levada ao destacamento da Polícia Militar de São João do Ivaí.

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infrações de trânsito manobras perigosas motocicleta irregular perturbação do sossego POLICIA MILITAR são joão do ivai
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