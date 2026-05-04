PM apreende motocicleta irregular após direção perigosa em São João do Ivaí

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta irregular em São João do Ivaí na noite de domingo (3), após denúncias de manobras perigosas e som alto no Centro de Eventos, na Rua Osmário Coutinho de Castro, no Centro da cidade. O condutor, que não possuía CNH, foi abordado depois de tentar fugir ao perceber a chegada da viatura.

Segundo a PM, populares informaram que havia motociclistas e carros de som no local, causando perturbação e realizando infrações de trânsito. Entre as denúncias, uma motocicleta estaria fazendo manobras perigosas, como trafegar sobre uma roda.

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Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma VW Saveiro com som audível e três motocicletas. No entanto, uma Honda CG 150 Fan saiu em alta velocidade pelo lado oposto do espaço ao notar a presença policial, o que levou a equipe a iniciar um breve acompanhamento.

Logo depois, o motociclista acatou a ordem de abordagem com sinais sonoros e luminosos. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas a PM constatou que a moto estava sem retrovisores, com luz de LED irregular e escapamento tipo “Bacelar”, produzindo ruído extremamente alto.

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Além das irregularidades no veículo, os sistemas policiais apontaram que o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi orientado sobre os procedimentos e liberado no local, enquanto a motocicleta foi apreendida e levada ao destacamento da Polícia Militar de São João do Ivaí.

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