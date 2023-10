PM apreende motocicleta de condutor sem CNH em São João do Ivaí

A moto foi recolhida ao pátio do destacamento policial

Na madrugada de sábado (14), por volta das 4 horas, na Rua José Pedroso da Silva, uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí se deparou com uma motocicleta transitando em sentido contrário ao da viatura.

Ao perceber a presença da equipe policial, a motocicleta Honda CG 150 mudou de direção rapidamente. Diante da suspeita foi realizada a abordagem. Após busca pessoal e na motocicleta, não foram encontrados itens ilícitos.

Contudo, tanto o condutor quanto o passageiro da motocicleta não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também, não foi apresentado um condutor habilitado para liberação da motocicleta.

Sendo assim, o veículo foi recolhido para o pátio do Destacamento da PM de São João do Ivaí. Condutor e passageiro foram liberados no local da abordagem.

