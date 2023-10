PM apreende motocicleta com licenciamento vencido há 9 anos

Em uma ação policial de rotina em Faxinal, na tarde de terça-feira (17), na Rua Alcides Borba, a equipe do Destacamento da Polícia Militar (DPM) abordou três pessoas que culminou na apreensão de uma motocicleta com débitos de licenciamento desde 2014.

continua após publicidade

Segundo o boletim de ocorrências, os agentes de patrulhamento avistaram dois indivíduos a pé e um terceiro em uma motocicleta. Ao perceberem a presença da equipe policial, o condutor da motocicleta estacionou o veículo junto aos pedestres e tentou empurrar para dentro de uma residência próxima.

- LEIA MAIS: Adolescente de 15 anos é conduzido à delegacia suspeito de receptação

continua após publicidade

Diante desse comportamento suspeito, os policiais decidiram abordar os indivíduos. Durante a revista pessoal nenhum ilícito foi encontrado com os três. Sendo então vistoriada a motocicleta, uma Honda CG150 vermelha registrada com placas de Santa Catarina.

Por meio do sistema Sesp/Intranet e do Detran de Santa Catarina, os policiais constataram que a motocicleta apresentava pendências de licenciamento há nove anos. Diante disso, os abordados foram liberados no local, enquanto a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do DPM.

Siga o TNOnline no Google News