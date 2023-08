PM apreende moto que era pilotada por menor de idade em Jandaia do Sul

A Polícia Militar de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, precisou parar um menor de idade que estava pilotando uma motocicleta Honda CG 150 na tarde desta terça-feira (15). De acordo com a PM, o jovem ainda estava pilotando a moto com chinelo, o que é proibido. Havia também outro menor de idade na garupa.

Além disso, segundo os policiais, após checarem no sistema, foi possível encontrar várias outras irregularidades no veículo. Como consta no Boletim de Ocorrências, foi verificado que o pneu traseiro estava gasto e os sistemas de iluminação estavam alterados.

Por conta das irregularidades, a moto foi apreendida e recolhida até o pátio do Dentran. Após isso, os dois menores de idade foram orientados e liberados, segundo os policiais.

