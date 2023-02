PM apreende moto com escapamento irregular e pneu careca

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma motocicleta com escapamento irregular foi apreendida pela Polícia Militar na quarta-feira (15), em Borrazópolis. O pneu dianteiro do veículo também se encontrava em péssimo estado de conservação

Em patrulhamento pelo parque industrial de Borrazópolis, a equipe de serviço avistou uma motocicleta Honda/NX-4 Falcon preta conduzida por um jovem de 23 anos, o qual a equipe recebe diversas denúncias de que transita pela cidade exibindo manobras perigosas. Em várias oportunidades ele conseguiu escapar das equipes policiais.

Sendo então abordado, foi constatado que motociclista usava chinelo de dedos, que não se firma aos pés e viseira totalmente levantada.

A habilitação categoria AB se encontrava em situação normal, assim como a motocicleta, que segundo o abordado era de um cliente, e não possui débitos junto ao DETRAN.

Porém após vistoria foi constatado que o pneu dianteiro da motocicleta, encontrava-se em péssimo estado de conservação, trazendo risco à segurança e o escapamento aberto, apresentando uma solda em sua parte inferior, por onde foi retirado seu abafador.

Diante dos fatos o condutor foi advertido, orientado e liberado no local e a motocicleta encaminhada ao pátio do DPM de Borrazópolis, para as devidas notificações e providências.

