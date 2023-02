PM apreende moto adulterada com piloto sem CNH, em Califórnia

Da Redação

Por conta das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e o condutor foi conduzido até a delegacia

Um jovem de 19 anos, não habilitado, foi detido na tarde desta segunda-feira, 06, em Califórnia, Vale do Ivaí, com uma motocicleta que tinha sinais adulterados. A Polícia Militar (PM) já havia recebido denúncias de que o piloto realizava manobras perigosas com o veículo.

Segundo o boletim da PM, durante patrulhamento no Jardim Novo Horizonte, a PM avistou uma motocicleta com características do veículo que havia sido denunciado por moradores da região. O condutor estava estacionando em cima da calçada, então, a equipe policial decidiu abordar o rapaz, de 19 anos, que foi identificado.

A PM constatou que a motocicleta, Honda CG 125, com placa de Marília-SP, além de possuir débitos anteriores estava com parte da numeração de chassis suprimida. Já o motor apresentava numeração de uma motocicleta Honda CG 125 Titan, cor azul de Apucarana, com placa sem queixa de furto ou roubo.

Por conta das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e o condutor foi conduzido até a delegacia de Marilândia do Sul, para os devidos esclarecimentos à autoridade de plantão.

