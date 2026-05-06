PM apreende menor por tráfico de drogas no centro de São Pedro do Ivaí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (5), em um bar localizado no centro de São Pedro do Ivaí. A Polícia Militar (PM) encontrou porções de maconha e cocaína com o menor, que confessou a prática criminosa no local e indicou aos agentes a existência de mais entorpecentes escondidos em sua residência.

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A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina pela Avenida Romeu Domingues de Oliveira. Os policiais decidiram realizar a abordagem ao reconhecerem no estabelecimento comercial dois adolescentes que já possuíam histórico de envolvimento com o tráfico na região. Durante a revista pessoal em um dos jovens, a equipe localizou um aparelho celular, uma nota de R$ 100 e dois invólucros de maconha, que pesaram 52 gramas.

As buscas se estenderam aos pertences do rapaz no interior do bar. Em uma bolsa do adolescente que estava deixada sobre uma prateleira, os agentes encontraram mais quatro invólucros de cocaína, somando 2,7 gramas.

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Confrontado com o flagrante, o menor admitiu a comercialização das drogas e informou que guardava mais material ilícito em casa. A equipe policial então se deslocou até o endereço apontado pelo jovem, onde a mãe do suspeito assinou uma autorização permitindo a entrada dos policiais para a realização de buscas no imóvel.