PM apreende mais duas motos com escape barulhento em Ivaiporã

As motos estavam com descarga livre, produzindo barulho extremamente alto

A equipe Motos da 6ª CIPM apreendeu mais duas motocicletas com escapamento em descarga livre, no domingo (3), no perímetro urbano de Ivaiporã.

De acordo com informações do boletim da PM, por volta das 16h30, os policiais apreenderam uma Yamaha/YBR vermelha. Segundo a PM, o condutor não possuía CNH. Além disso, o retrovisor direito estava sem o espelho, sem filtro e o escapamento em descarga livre, produzindo barulho extremamente alto.

À noite, por volta das 20 horas, também foi apreendida outra moto, uma Honda/CG 125 Fan KS azul, com escape em descarga livre na Avenida Guarani.

Diante da infração de trânsito, foi acionado o guincho e as duas motocicletas foram encaminhadas para o pátio da 6ª CIPM. Os condutores foram liberados no local.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro?

O artigo 230, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada (como escapamento) constitui infração grave.

As penalidades previstas para este caso são:

- Multa

- Retenção do veículo até que a situação seja regularizada

- Cinco pontos na carteira

