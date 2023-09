PM apreende mais duas motocicletas com descarga livre em Ivaiporã

As motos foram apreendidas na Rua Mangueira

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã intensificou as ações para apreender e multar motos barulhentas que transitam pela cidade. Os veículos têm as características originais alteradas propositalmente para aumentar o barulho do escapamento.

No início da noite de quinta-feira (14), a equipe Motos da PM em patrulhamento pela Rua Mangueira no Jardim Guanabara avistou duas motocicletas, uma Honda/XRE 300 e uma Honda/Cg 125 Titan, cujo condutor não tem CNH, ambas motocicletas estavam com escapamento em descarga livre, produzindo barulho extremamente alto.

Diante das infrações de trânsito foi acionado o guincho e as motocicletas apreendidas e encaminhadas para o pátio da corporação. Os condutores foram liberados no local.

É bom lembrar, que no dia anterior, a PM já havia realizado a apreensão de uma motocicleta Sundow/Hunter que trafegava com descarga livre no centro de Ivaiporã. A apreensão foi realizada durante blitz na Av. Paraná, pelas equipes extrajornada e RPA.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro?

O artigo 230, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada (como escapamento) constitui infração grave.

As penalidades previstas para este caso são:

Multa de R$ 195,23

Retenção do veículo até que a situação seja regularizada

Cinco pontos na carteira

