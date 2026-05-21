PM apreende maconha após denúncia em praça de Grandes Rios

A Polícia Militar do Paraná apreendeu 9 gramas de maconha na noite de quarta-feira (20), em Grandes Rios, no Vale do Ivaí. A ação aconteceu após denúncias de que três homens estariam usando droga na Praça da Camponesa, no centro da cidade.

Segundo a PM, a equipe foi até o local e abordou os suspeitos. Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com os homens.

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Mesmo assim, os abordados admitiram aos policiais que estavam fumando maconha na praça. Em seguida, os policiais fizeram buscas em um GM Prisma prata que estava com o grupo.

No banco traseiro do carro, a equipe encontrou uma bolsa com um dichavador, seda e 9 gramas de maconha. Ainda conforme a Polícia Militar, um dos homens afirmou ser o dono da droga.

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O suspeito foi encaminhado ao destacamento da PM para as medidas cabíveis. A droga foi apreendida.

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