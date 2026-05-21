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PM apreende maconha após denúncia em praça de Grandes Rios

Homem foi levado ao destacamento da Polícia Militar após equipe encontrar droga dentro de carro abordado no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 07:15:26 Editado em 21.05.2026, 07:36:24
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PM apreende maconha após denúncia em praça de Grandes Rios
Autor A ação aconteceu após denúncias de que três homens estariam usando droga na Praça - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar do Paraná apreendeu 9 gramas de maconha na noite de quarta-feira (20), em Grandes Rios, no Vale do Ivaí. A ação aconteceu após denúncias de que três homens estariam usando droga na Praça da Camponesa, no centro da cidade.

Segundo a PM, a equipe foi até o local e abordou os suspeitos. Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com os homens.

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LEIA MAIS: PRF apreende mais de 1,1 tonelada de drogas em menos de 12 horas no Paraná

Mesmo assim, os abordados admitiram aos policiais que estavam fumando maconha na praça. Em seguida, os policiais fizeram buscas em um GM Prisma prata que estava com o grupo.

No banco traseiro do carro, a equipe encontrou uma bolsa com um dichavador, seda e 9 gramas de maconha. Ainda conforme a Polícia Militar, um dos homens afirmou ser o dono da droga.

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O suspeito foi encaminhado ao destacamento da PM para as medidas cabíveis. A droga foi apreendida.

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