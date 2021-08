Da Redação

PM apreende jovem por agredir adolescente em Califórnia

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima no início da noite de segunda-feira (02) de que na Avenida José Cunha Neto em Califórnia, jovens estariam oferecendo bebida alcoólica para adolescentes que estavam saindo da escola.

A equipe em patrulhamento pelo local, foi abordada por uma mãe e seu filho contando que o adolescente foi agredido por três jovens, causando lesões no joelho, dedos e pés do adolescente. A mulher informou que os agressores estavam na esquina.

Na abordagem dos suspeitos nada foi encontrado, porém no chão havia um copo com bebida alcoólica e o jovem reconheceu um dos rapazes como seu agressor, os outros dois fugiram do local depois da agressão.

A PM apreendeu o rapaz pela agressão e o Conselho Tutelar Municipal foi chamado para acompanhar os procedimentos, visto que a mãe do agressor não estava presente no local.