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FISCALIZAÇÃO

PM apreende em Jardim Alegre moto sem placa e com licenciamento atrasado desde 2013

Veículo estava sem identificação e condutor chamou a atenção da equipe policial por trafegar com o capacete aberto na tarde de terça-feira (6)

Escrito por Da Redação
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PM apreende em Jardim Alegre moto sem placa e com licenciamento atrasado desde 2013
Autor Foto: Divulgação

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta sem placa e com o licenciamento atrasado há 13 anos durante um patrulhamento em Jardim Alegre, na tarde de terça-feira (6). O veículo, um modelo Honda CG 125 Titan KS, foi retirado de circulação e recolhido ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

-LEIA MAIS: Jovem que morreu após acidente de moto em Apucarana é identificado

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A abordagem aconteceu na Rua São Sebastião. A equipe policial decidiu parar o veículo após notar que o condutor trafegava com a viseira do capacete levantada, o que configura infração, e constatar a ausência da placa de identificação na traseira da moto.

Como não havia placa, os policiais precisaram consultar a situação do veículo por meio da numeração do chassi. O sistema revelou que o último licenciamento da motocicleta havia sido pago no ano de 2013. Diante da série de irregularidades, a PM confeccionou os autos de infração de trânsito correspondentes, apreendeu a moto e liberou o condutor no local após as devidas orientações.

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infrações de trânsito Jardim Alegre motocicleta POLICIA MILITAR Segurança no Trânsito
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