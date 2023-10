PM apreende duas motocicletas por infração no trânsito em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

A equipe Motos extrajornada da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizou patrulhamento em Faxinal, na quarta-feira (18), resultando na apreensão de duas motocicletas por infração no trânsito. As ocorrências foram nas Ruas Esmael Pinto Siqueira e na Avenida Santos Dumont.

No primeiro caso, por volta das 18h10, a equipe Motos estava em patrulhamento na Rua Esmael Pinto Siqueira quando avistou uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS preta, cujo motor não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a moto apresentava pneu traseiro careca, ausência de filtro e iluminação de LED.

Pouco mais tarde, por volta das 19 horas, na Av. Santos Dumont, outra motocicleta Honda/CG 150, também preta, foi apreendida. Neste caso, o veículo chamou a atenção devido ao escapamento em descarga livre, gerando um barulho alto, além da falta do retrovisor esquerdo.

Em ambos os incidentes, uma equipe do destacamento da PM de Faxinal foi acionada para conduzir as motocicletas até o destacamento policial. Os condutores foram liberados no local.

