PM apreende drogas em carros estacionados na rodoviária de Jd. Alegre

As drogas estavam em dois veículos estacionados de forma irregular no acesso dos ônibus

Na tarde de quinta-feira (11), por volta das 15h30, a Polícia Militar de Jardim Alegre foi acionada para uma ocorrência de possível perturbação “algazarra” no terminal rodoviário da cidade.

Com o apoio da equipe Rotam, os policiais dirigiram-se ao local, onde encontraram dois veículos, um GM/Astra e um GM/Monza, ambos com placas de São Paulo, estacionados de forma irregular no acesso dos ônibus.

Ao abordar os veículos, a polícia encontrou no porta-luvas do Monza dois cigarros de maconha e outra porção do mesmo entorpecente prensada, pesando cerca de 7,8 gramas.

No Astra, sob o banco do passageiro, localizaram uma porção de maconha de 12,6 gramas, e dentro de uma bolsa, uma porção de cocaína de 1,8 gramas.

Diante dos fatos, ambos os motoristas foram detidos e as drogas apreendidas. Após os procedimentos no destacamento policiais, incluindo a lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), os envolvidos foram liberados.

