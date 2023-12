PM apreende drogas e prende homem por tráfico em Marumbi

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas durante a tarde deste domingo (3) em Marumbi, no Vale do Ivaí. Além da prisão, uma quantidade de drogas também foi apreendida.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes se deslocaram até a uma residência localizada na rua Henrique Conti, no centro da cidade, após denúncias apontarem que o local era ponto de venda de drogas.

Ao chegar no local, os agentes viram dois homens saindo do local. Um deles teria saído correndo após ver a viatura. No entanto, o outro foi abordado e com ele os agentes encontraram duas porções de maconha. Segundo os PMs, o mesmo teria firmado que tinha acabado de comprar a droga na residência.

Depois disso, os policiais entraram na casa e localizaram em cima de um armário, 28 porções de maconha, 60 porções de cocaína e 109 porções de crack. Além disso, conforme os agentes, no local também tinha um celular e R$ 775,00. Por conta das drogas, o homem que foi abordado foi encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul.

